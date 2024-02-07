تيسيرات للمواطنين.. "الحكومة" تكشف موعد صدور لائحة مشروع قانون مخالفات البناء

كتبت -داليا الظنينى:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تفعيل مشروع قانون مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة الخاصة بالقانون 22 فبراير الجاري بتيسيرات كثيرة للمواطنين.

أضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن التيسيرات كثيرة تستهدف مصلحة المواطن المصري سواء في رسوم أو تسهيل عمليات الإجراءات.

وأوضح أن الدولة عازمة على مواجهة المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية، منوها بأنه تم إزالة ما يزيد عن 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة في أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إزالة 3786 حالة مخالفة بناء مساحة تزيد عن 733 ألف متر مربع.

وأوضح، أن وزير التنمية المحلية، أكد أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم و4 نواب رؤساء وحدات محلية، وعزل 5 مديرين حماية أراضي و7 مديرين إدارات زراعية، وعزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية وإحالة101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة، وفقا لإجراءات الردع في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد أنه تم إيقاف الدعم التمويني لنحو 86 ألف مخالف بسبب التعدي بالبناء على الارضي الزراعية، كذلك إيقاف البطاقة التموينية بالكامل لمن يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار الردع والحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة وأن الدولة حذرت مرارا وتكرارا من هذا.

وشدد الحمصاني، على أن الدولة ستطبق عقوبات رادعة لكل من يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، وسيعاقب كل من يخالف أحكام القانون أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، كما يعاقب المهندس أو المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين لا تزيد عن 5 سنوات، ويشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.

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