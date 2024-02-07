وزير البترول ومحافظ الجيزة يفتتحان محطتي غاز الطبيعي بدائرى الهرم

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، برفقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، محطتي غازتك - إيني وكارجاس، وشيل أوت المتكاملتين، لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل في مدينة ٦ أكتوبر ومنطقة دائرى الهرم .

و أكد الملا، بحسب تصريحات صحفية، على أن تواجده مع محافظ الجيزة بالافتتاح، رسالة تُفيد بدعم الدولة الكامل للتوسع فى تلك المبادرة التي تحقق المنفعة للمواطن فى توفير وقود يعطى نفس الكفاءة بأقل تكلفة، ولتعزيز ثقة المواطنين بالاعتماد علي خدمات الغاز الطبيعى للسيارات المنتشرة علي مختلف الطرق والمحاور.

وأضاف وزير البترول، أن المبادرة الرئاسية التى دعمت المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كانت إلى جانب جهود التسويق والحلول الابتكارية كمراكز التحويل المتنقلة ذات أثر كبير في زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي لأكثر من 550 ألف سيارة، وانتشار المحطات الجديدة والتى تبلغ قرابة ألف محطة فى محافظات الجمهورية وعلى الطرق والمحاور السريعة .

ودعا المهندس طارق الملا، المواطنين، للاستفادة من التسهيلات التي تم إقرارها في سداد تكلفة التحويل، وتتمثل فى التقسيط بدون فوائد على عام أو عام ونصف أو عامين، أو الخصم، و كميات الغاز المجانية في حالة السداد بنظام الكاش.

وأوضح وزير البترول، أنه يتوفر نظام التقسيط علي عدد أكبر من السنوات بفائدة ميسرة، من خلال جهات الدولة المختصة، بتمويل المواطنين الراغبين في ذلك كجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركات قطاع البترول .

وأكد، أنه تم إطلاق خدمات المراكز المتنقلة؛ لتقديم خدمات التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعى و صيانتها؛ للتسهيل على راغبي التحويل من الشركات والمصانع فى أماكن تواجد سياراتها والتي يمكن الاستعانة بخدماتها من خلال الاتصال التليفوني بالخطوط الساخنة لشركتي غازتك و كارجاس.

من جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن محطة حدائق أكتوبر المتكاملة للتموين بالغاز والبنزين تعد الأولى من نوعها بنطاق المحافظة كمحطة متكاملة لكل أنواع الوقود والخدمات.

وأبدى راشد، تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية؛ للتوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى كوقود، والمحطات المتكاملة؛ لتخدم مختلف قطاعات المحافظة.

وأوضح المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، عقب الافتتاح، أن المحطة قادرة علي تقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي لنحو 2000 سيارة يوميًا من خلال 6 نقاط شحن، وأنها مقامة وفق تصميم عصري متطور يتيح مساحات لتقديم مختلف الخدمات المتكاملة.

وتابع فرحات، أن المحطة المقامة بشراكة مع شركة إيني الإيطالية تقدم خدمات التموين بالبنزين 92 - 95 من خلال 16 نقطة تموين، و خدمات زيوت إيني العالمية عالية الجودة و الخدمات المختلفة لقائدي السيارات .

وأكمل رئيس شركة غازتك، أن الشركة تقوم حاليًا بتشغيل ٣٥٧ محطة تقدم خدمة التموين بالغاز الطبيعى تنتشر في ٢٦ محافظة على مستوي الجمهورية كأعلي معدل انتشار في السوق المصري، في إطار خطة الانتشار السريع لهذا النوع من الوقود.

وأكد، أنه يجري حاليًا إنشاء ٨ محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز في محافظة الجيزة، تضاف إلى ٢٩ محطة غاز قائمة وتقدم خدماتها للجمهور .

وتفقد الوزير، إحدى المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها، حيث أوضح رئيس شركة غازتك أنه تم إطلاق خدمات التحويل للغاز الطبيعي و صيانة السيارات العاملة به عبر ٥ مراكز متنقلة؛ تيسيرًا علي العملاء.

وشهد الافتتاح، تدشين شركة غازتك، منظومة الكارت الذكي لسداد قيمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلكترونيًا باستخدام ماكينات نقاط البيع بديلًا للدفع النقدي والبونات مسبقة الدفع للشركات؛ لتوفير أساليب متنوعة للسداد؛ تيسيرًا علي العملاء من الأفراد أو المؤسسات، و تنفيذ التحول الرقمي في خدمات المنظومة.

وأوضح المهندس خالد جمال الدين، رئيس شركة كارجاس خلال الجولة، أن المحطة الجديدة مؤهلة لتموين ١٠٠٠ سيارة يوميًا بالغاز الطبيعى بواسطة ٤ نقاط شحن وتموين، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلي ١٥ ألف متر مكعب غاز يوميًا، وأن هذه المحطات تجسيدًا لخطة التعزيز من تواجد محطات كارجاس على الطرق السريعة والحيوية، وفق استراتيجية الوزارة للانتشار السريع للمحطات.