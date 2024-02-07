حدث في 8 ساعات| أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين وتحرك جديد بشأن أسعار الدواء

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إطلاق الرئيس السيسي أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، على أن يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، والمجلس القومي للأجور يكشف عن اجتماع مرتقب لبحث زيادة الأجور بالقطاع الخاص من عدمه.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: