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حدث في 8 ساعات| أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين وتحرك جديد بشأن أسعار الدواء

09:51 م الأربعاء 07 فبراير 2024
حدث في 8 ساعات| أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين وتحرك جديد بشأن أسعار الدواء

حدث في 8 ساعات

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إطلاق الرئيس السيسي أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، على أن يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، والمجلس القومي للأجور يكشف عن اجتماع مرتقب لبحث زيادة الأجور بالقطاع الخاص من عدمه.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وزير العمل العمالة المصرية موسم الحج أسعار الأدوية قطاع غزة وزارة التموين نقيب الصحفيين مخالفات البناء المجلس القومي للأجور قرارات الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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