الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيهًا.

كما وجه السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور، بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا، بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

ويشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الآتي:

- 1000 جنيهًا للدرجات من السادسة إلى الرابعة.

- 1100 جنيهًا للدرجات من الثالثة للأولى.

- 1200 جنيهًا للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

وبرفع الحد الأدنى للأجور تصبح المرتبات، كالآتي:

- أجر الدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

- أجر الدرجة الخامسة من 4500 جنيه لـ6500 جنيه.

- أجر الدرجة الرابعة من 5000 لـ7000 جنيه.

- أجر الدرجة الثالثة من 5500 جنيه لـ7500 جنيه.

- أجر الدرجة الثانية من 6000 جنيه لـ8000 جنيه.

- أجر الدرجة الأولى من 7000 جنيه لـ9000 جنيه.

- أجر المدير العام من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه.

- أجر الدرجة العالية من 9000 جنيه لـ 12.000 ألف جنيه.

- أجر الدرجة الممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه.

ووجه السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15 % لـ13.5 مليون مواطن، وكذلك زيادة معاشات تكافل وكرامة، بنسبة 15 %.

كما قرر الرئيس، صرف 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وشملت القرارات أيضًا، صرف 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

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