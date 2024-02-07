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BBC

متحدث الرئاسة: الرئيس وجه الحكومة بضبط الأسعار وتوفير السلع بالأسواق

09:17 م الأربعاء 07 فبراير 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتبت -داليا الظنينى:

كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن هناك متابعة وحرص من الرئيس السيسي لتحسين حياة المواطن، مضيفا أن الرئيس السيسي يعمل باستمرار لصالح المواطنين، كي يكون المواطن في أفضل حال.

وأوضح أن الحزمة الاجتماعية تأتي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم العون لهم على المضي في هذه الظروف الصعبة.

وأكد أن القرارات تهدف لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، كما تهدف إلى تحسين أحوال المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مؤكدا أن هذه الحزمة ليست الإجراء الوحيد الذي تتخذه الدولة، لكنها تأتي ضمن رؤية شاملة للتعامل مع الوضع الحالي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتطبيق القرارات الاجتماعية اعتبارا من بداية مارس، مضيفا أن الرئيس وجه بضرورة ضبط الأسعار في الأسواق وتوفير السلع والتصدي لأي تلاعب في الأسعار بالأسواق.

واختتم أن الدولة تولي أهمية للإنتاج المحلي وتوطين الصناعات والتخفيف عن المواطن، مؤكدا أن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن وهذه أولوياته التي يعمل من أجلها.

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