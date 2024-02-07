رئيس هيئة التأمينات يكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

كتبت -داليا الظنينى:

وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرارات التي أصدرها اليوم، والتي تؤكد عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات.

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات، وعرضها على رئيس الوزراء، ثم عرضها على البرلمان، لإقرارها بعد إعلانها من قبل الرئيس السيسي، حتى يتم صرفها مع معاشات شهر مارس المقبل.

وأوضح أن القرارات الرئاسية، جاءت لرفع المعاناة عن المواطن المصري، لافتا إلى أنه في عام 2014 كان يتم صرف 86 مليار جنيه للمعاشات.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن في عام 2023، كان يتم صرف 380 مليار جنيه للمعاشات، مضيفا أن 66 مليار جنيه هي تكلفة الزيادة في المعاشات التأمينية في عام 2024.

وأكد أنه تم إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن تكلفتها 74 مليار جنيه، مضيفا أن الرئيس السيسي تدخل في عام 2022 لزيادة المعاشات 300 جنيه.

وأضاف أن الرئيس السيسي يستهدف الحماية الاجتماعية للمواطن في ظل الظروف الحالية التي فرضتها الأزمات في العالم على مصر، مبينا أن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن وزيادة المنح لأصحاب المعاشات.

وأشار اللواء جمال عوض، إلى أن الرئيس السيسي، وجه بصرف الزيادة الجديدة مع المعاشات قبل شهر رمضان لاستفادة المواطن منها، مبينا أن هذا يعكس حرص الرئيس السيسي على المواطن المصري.

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