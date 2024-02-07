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BBC

"خطة النواب" تكشف حجم تأثر الموازنة العامة بزيادة الحد الأدنى للأجور

07:26 م الأربعاء 07 فبراير 2024

النائب ياسر عمر

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كتبت -داليا الظنينى:

كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأثير قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وإصدار حزمة اجتماعية عاجلة للمواطنين بداية من الشهر المقبل.

وأضاف النائب ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرارات التي تم صدورها اليوم من قبل الرئيس السيسي كانت متوقعة بدرجة كبيرة خلال الفترة الحالية، في ظل محاولة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

وأكد أن هذه القرارات ستؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة ويصل حجم التأثير إلى نحو 100%.

وأوضح أن قرارات اليوم تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، والحد من التضخم وغلاء أسعار السلع والمنتجات الغذائية.

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