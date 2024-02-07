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BBC

السيسي يوجه برفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص

07:20 م الأربعاء 07 فبراير 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعين العام والخاص بالدولة.

ووجه السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي، بنسبة 33 %، وذلك من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيهًا.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يجري تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

فيما، نفت مصادر مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين المستشار أحمد فهمي الرئيس السيسي قرارات الحماية الاجتماعية

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