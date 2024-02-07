"أسبيدس".. خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة لحماية البحر الأحمر بقيادة اليونان

وكالات

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على "خطة أسبيدس" لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، حسبما نقلت قناة العربية الحدث عن مصادر لها.

ووفقا للعربية فإن اليونان ستكون قائدة هذه المهمة، والتي جاءت من أصل كلمة يوناني حيث تعني الدرع أو الحماية..

كما بينت أن 19 فبراير هو موعد إطلاق المهمة الأوروبية "أسبيدس" في البحر الأحمر وخليج عدن، وتبلغ ميزانية مهمة أسطول "أسبيديس"، 8 ملايين يورو توفرها خزانة الاتحاد الأوروبي.

وفي المرحلة المقبلة سيتم إعداد خطة العمليات وقواعد الاشتباك وتشكل القوة البحرية والجوية التي ستتولى الدوريات في أجواء مباه البحر الأحمر وخليج عدن.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن مهمة بحرية أوروبية ستبصر النور قريباً بغية حماية الملاحة في هذا الممر الملاحي المهم دولياً، لتضاف إلى تحالف "حارس الازدهار" الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية إن الدول الأوروبية أطلقت "عملا مكثفا للغاية في مهمتها البحرية الخاصة التي ستحمي السفن التجارية في البحر الأحمر من أي نوع من الهجمات غير القانونية وغير المشروعة"، ملمحاً إلى التعاون مع إيران بهدف الضغط على الحوثيين.