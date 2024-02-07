توجيه رئاسي.. 15 % زيادة في المعاشات بداية من هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15 % لـ13.5 مليون مواطن.

كما وجه السيسي، بزيادة معاشات تكافل وكرامة، بنسبة 15 %.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يجري تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأكد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة؛ لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

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