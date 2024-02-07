يجمع عبدالوهاب والحلو.. علي الحجار يكشف تفاصيل مشروع ١٠٠ سنة غنا

كتب- محمد شاكر:

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي لفعاليات المشروع الفني ١٠٠ سنة غنا، داخل دار الأوبرا المصرية بحضور الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والفنان علي الحجار، المخرج عصام السيد، الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

وقال علي الحجار، إن الفنان محمد الحلو هو ضيف شرف الحفل، لأني أعتبره مطرب المطربين، فهو يستحق مكانة كبيرة وصديقي من فترة طويلة.

وأضاف الحجار: يشمل الحفل أيضا عددا من نجوم الأوبرا منهم احمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال والفنان ميدو عادل وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عددا من المفاجآت.

وحول الصعوبات التي واجهها الحجار، قال: ليس لدينا أي صعوبات إلا في التحضير للأعمال من توزيعات ونوتات موسيقية، وعندما نتعرض للتراث القديم سنجد أنه ليس معظم الأعمال القديمة تصلح بإعادة توزيعها.

وواصل: سيتم تدشين المشروع بأعمال الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، يلي ذلك عدة حفلات لمطربين آخرين.

جدير بالذكر أن المشروع الفني "١٠٠ سنة غنا" يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقي والغناء العربي، وتطوره خلال القرنين التاسع عشر، والعشرين مع تناول أهم الموسيقين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما، والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى والغناء.\