"واجب الدولة".. تدوينة للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قرارات دعم المواطن

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجه الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

وأضاف السيسي في تدوينة له عبر موقع X، الإجراءات تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

وأوضح الرئيس: كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.

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