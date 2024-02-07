"في هذا الموعد".. الرئيس السيسي يقرر زيادة رواتب الموظفين 1200 جنيه شهريا
كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.
وشملت القرارات: زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.
كما شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
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