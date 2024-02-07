اشتراطات البناء والأحوزة.. السجيني: نبحث الاشتراطات الجديدة مع الحكومة في الحوار المفتوح -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب يونس عبد الرازق، طلبًا بشأن إعادة تبعية الجزء الذي تم نقله من حيز قرية الشهابية إلى التقسيم الإداري لمصيف مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إلى قرية الشهابية مرة أخرى؛ حيث يعد هذا الجزء هو المتنفس الوحيد لأهالي القرية.

جاء ذلك خلال عقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا لأعضائها، ترأسه النائب أحمد السجيني، في حضور محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين.

وشدد عبد الرازق على أن هناك حالة إجماع بين الأهالي على ضرورة إعادة تبعية الجزء الذي تم نقله، موضحًا أن قرية الشهابية في مركز ومدينة بلطيم، تعتبر من القرى الجاذبة للسكان، وتعد فرصة لفتح آفاق عمل وتوفر فرص عمل لكثير من الشباب.

ورد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إيضاح الحقائق كاملةً للأهالي، وأن تكون هناك حملات من التوعية والتعريف المستمر بأسباب القرارات، قائلًا: من الشجاعة والأمانة الوطنية أنه إذا كان هناك تشوه على الأرض لا بد أن أتحدث عنه بمنتهى الشفافية وأوجد له حلولًا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إعادة تبعية الجزء الذي تم استقطاعه والجزء لم يستقطع، موضحًا أن الدولة والمواطن يعملان معًا، وهناك عدد من المشروعات القومية في منطقة بلطيم قادرة على أن تشكل عامل جذب للكثير من العمل وخلق فرص العمل.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحافظ كفر الشيخ: "أتفهم أنه في أوقات سابقة كنا نعاني حالة تخبط عمراني وتحركات عشوائية وقرارات غير منضبطة، والأمر تغير الآن، تحدثنا أكثر من مرة في التخطيط العمراني في مصر، ولدينا واقع غير موجود على الخريطة، ونريد مزيدًا من الاستماع إلى المواطنين".

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن اللجنة سوف تنتظر بشكل رسمي رد الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، وندرس اشتراطات البناء في الحوار المفتوح بيننا وبين مجلس الوزراء، وشدد على أنه سيكون هناك اجتماع لأعضاء اللجنة يزم ٢٠ فبراير الجاري، وستكون مخصصة فقط لمناقشة الأحوزة العمرانية واشتراطات البناء".