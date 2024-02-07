إعلان

BBC

بينهم 3 صحفيات.. الحوار الوطني يرحب بقرارات الإفراج عن محبوسين احتياطياً

03:37 م الأربعاء 07 فبراير 2024

ضياء رشوان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا، من بينهم ثلاث زميلات صحفيات إعلاميات.

وأضاف المنسق العام، في بيان، أن مجلس الأمناء يثمن هذه الإفراجات، ويشكر كل من بذل جهدا لتحقيقها، ويعتبر أنها تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لاستمرار نجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل.

ضياء رشوان الحوار الوطني الإفراج عن محبوسين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مبيعات إصدارات "الثقافة" تتجاوز 650 ألف نسخة بمعرض الكتاب

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

التموين تطرح كوبونات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان
مصدر مسؤول: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في غزة
سكني وترفيهي وخدمي.. الإسكان تُعلن تفاصيل التجمع السادس بالقاهرة الجديدة
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات
وفاة الشاعر مجدي نجيب بعد صراع مع المرض
وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو
إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار