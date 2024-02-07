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نقيب الصحفيين يعلن الإفراج عن 3 صحفيات

03:37 م الأربعاء 07 فبراير 2024

خالد البلشي نقيب الصحفيين

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كتب- محمد سامي:

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل 3 صحفيات، وهن: منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا، من بينهم ثلاث زميلات صحفيات إعلاميات.

وأضاف المنسق العام، في بيان، أن مجلس الأمناء يثمن هذه الإفراجات، ويشكر كل من بذل جهدا لتحقيقها، ويعتبر أنها تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لاستمرار نجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل.

خالد البلشي نقيب الصحفيين الإفراج عن صحفيات منال عجرمة صفاء الكوربيجي هالة فهمي

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