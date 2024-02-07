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تصل إلى 300 جنيه.. التموين تطرح كوبونات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان

03:13 م الأربعاء 07 فبراير 2024

وزارة التموين

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كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين، أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، إن فئات الكوبونات التي تطرحها وزارة التموين 50 و100 و150 و200 و250 و300 جنيه، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان 2024.

وأوشكت وزارة التموين أوشكت على الانتهاء من الاستعداد لإطلاق معرض أهلا رمضان والمقرر أن يفتتحه رئيس الوزراء منتصف الشهر الجاري ويستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة، وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.

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وزارة التموين كوبونات للمواطنين شهر رمضان

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التموين تطرح كوبونات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان
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