مصدر مسؤول: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في غزة

كتب- مصراوي:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ مصدر مصري مسؤول أكد أنّ مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

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