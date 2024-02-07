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مصدر مسؤول: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في غزة

02:42 م الأربعاء 07 فبراير 2024

قناة القاهرة الإخبارية

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كتب- مصراوي:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ مصدر مصري مسؤول أكد أنّ مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

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قناة القاهرة الإخبارية غزة هدنة في غزة

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