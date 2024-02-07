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BBC

مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدا بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة

02:39 م الأربعاء 07 فبراير 2024

مصر وقطر

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كتب- مصراوي:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدا بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

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