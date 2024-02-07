كتب- مصراوي:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدا بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

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