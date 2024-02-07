مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدا بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة
كتب- مصراوي:
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدا بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.
اقرأ أيضًا:
قفزات كبيرة في أسعار الشقق بـ6 أكتوبر.. ما التفاصيل؟
إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار -طريقة جديدة
صقيع وشبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 6 أيام
متحدث الوزراء يكشف خطة الدولة لضبط الأسعار في الأسواق
فيديو قد يعجبك: