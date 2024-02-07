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تضامن النواب توافق على تعريفات قانون حقوق المسنين

02:24 م الأربعاء 07 فبراير 2024

تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين

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كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد على تعريف حق الإساءة للمسن ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وتشمل :سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام او الدواء أو الاعتداء اللفظي او المادي أو تقييد الحرية.

كما وافقت اللجنة على تعريف الإهمال الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون المسنين الجديد وتنص على التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسن إلي الحد الذي قد ينتج عنه ضرر.

ووافقت اللجنة على تعريف استغلال المسن وهو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن.

وتضمنت مواد الإصدار لمشروع قانون حقوق رعاية المسنين سريان أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين عاما ،وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر من البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسبتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق اوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لاتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

الدكتور عبد الهادي القصبي لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب قانون حقوق المسنين

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