تفاصيل لقاء وزير العمل مع العِمالة المصرية الموسمية المُرشحة للعمل في موسم الحج 2024

كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الأربعاء، عدد من العمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال، مُرشحين للعمل في موسم الحج خلال العام 2024، داخل مقر وحدة توجيه ما قبل المُغادرة التابعة لوزارة العمل، والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

وقالت العمل، بحسب بيان صحفي، إن هذه المنظمة تُقدم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج؛ لضمان الحفاظ على حقوقهم، وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر، وحمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال.

واستمع شحاتة، من العمال المصريين حول استفساراتهم ونوعية التحديات التي قد تكون واجهتهم أثناء التقديم.

ووجه وزير العمل، العمال، بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة، أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت، حال تعرضهم لأية مشكلات خلال فترة عملهم داخل المملكة.

وأكد الوزير، على أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل المملكة، مؤكدًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة، حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام.

وفي نهاية اللقاء، شدد شحاتة، على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العِمالة المُخالفة التي لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.