الشاعر مجدي نجيب.. "كامل الأوصاف" (بروفايل)

كتب- محمد شاكر:

فقد الوسط الفني والثقافي اليوم، الشاعر الغنائي الكبير مجدي نجيب، الذي توفي صباح اليوم، بعد معاناة طويلة مع المرض.

مجدي نجيب، شاعر وفنان تشكيلي مصري ولد في 29 مايو 1936 بمحافظة القاهرة.

نجح نجيب في أن يترك بصمة خاصة في ديوان الشعر المصري، وفي الأغنية العربية، بعدما أثرى المكتبة الموسيقية بمجموعة من الدواوين الشعرية والأغاني التي ظلت راسخة في أذهان الجميع حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى أغاني الأطفال التي قدمها أيضًا.

تميزت أعمال الشاعر الراحل، بعذوبة الكلمات ورقة المشاعر الجياشة، وتضمنها أفكارا خلاقة جديدة وليست مجرد كلمات مجانية، وهو ما دفع نجوم الطرب في العالم العربي إلى التهافت على كلماته الراقية.

ومن أهم دواوينه الشعرية صهد الشتا 1964، وليالي الزمن المنسي 1974، ومقاطع من أغنية الرّصاص 1976، وممكن 1996، والوصايا 1997.

كما قدم نجيب، مجموعة متنوعة من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا وظلت من أبرز الأغاني التي يفضلها الكثير حتى الآن، ومنها كامل الأوصاف غناء عبد الحليم حافظ"، والعيون الكواحل غناء فايزة أحمد، وقولوا لعين الشمس غناء شادية، والحب ليه صاحب غناء أحمد منيب، وسيبوني أحب غناء هاني شاكر، جاني وطلب السماح غناء صباح، ومجموعة من الأغاني جاءت بصوت محمد منير وهم: "شبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة، بعتب عليكي".

توفي الشاعر الكبير متأثرا بوفاة نجله ياسر نجيب، الذي توفي 15 مايو الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.