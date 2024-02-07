هيئة الدواء تحذر من 5 مسببات لأمراض الجهاز التنفسي.. تعرف عليها

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن 5 مسببات لأمراض الجهاز التنفسي، مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنبها خاصة خلال فصل الشتاء.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، اليوم الأربعاء، إن "الوقاية خير من العلاج، ويجب أن تتجنب وتقي نفسك من مسببات أمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء".

وحددت الهيئة أهم مسببات أمراض الجهاز التنفسي، في:

• الأيادي الملوثة

• الاتصال المباشر بالمرضى

• التدخين

• تناول طعام غير صحي

• الإجهاد في حالة الإعياء والمرض

على جانب آخر، شددت هيئة الدواء على ضرورة استخدام المسكنات بحرص، واستشارة الصيدلي بخصوص الاستخدام الأمثل للدواء؛ حيث يعد الإفراط في استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.

وأوضحت أن الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) يعد أحد أسباب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية "ديكلوفيناك وكيتوبروفين" وغير ذلك من الأدوية، ولا تشتمل على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين.

وقد تحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.