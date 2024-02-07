إعلان

BBC

وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو

12:22 م الأربعاء 07 فبراير 2024

كميات من السكر- أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها للكيلو، بالتوازي مع استمرار مصانع السكر التابعة للوزارة في استلام محصول القصب من المزارعين، لإنتاج السكر المحلي، وطرحه بالأسواق ومنافذ الوزارة.

على جانب آخر، أهاب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم، كما ناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع.

السكر المجمعات الاستهلاكية محصول القصب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

وفاة الشاعر مجدي نجيب بعد صراع مع المرض
وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو
إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار