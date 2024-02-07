وزير الصحة يكرِّم الدكتورة نعيمة القصير بدرع الوزارة تقديرًا لجهودها -تفاصيل

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية السابق بجمهورية مصر العربية؛ لتكريمها على جهودها المبذولة مع الوزارة في ما يتعلق بالقطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير توجه بالشكر إلى الدكتورة نعيمة القصير، على ما بذلته من جهود من شأنها دعم المنظومة الصحية في مصر وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مثمنًا الدعم الدائم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية بمصر.

وتابع عبد الغفار بأن الوزير قال إن الدكتورة نعيمة القصير كانت تعمل مع الوزارة في فترة مهمة للغاية تجمع بين التحديات والإنجازات؛ فكانت بصفتها ممثلًا لمنظمة الصحة العالمية بمصر، خير داعم لمصر أثناء جائحة تفشي فيروس كورونا حول العالم، كما كانت لها بصمة قوية في مبادرات الصحة العامة تحت شعار ١٠٠ مليون صحة، ولا سيما مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي؛ فكانت شاهدًا على حصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، وكان لها العديد من الإسهامات في كل النجاحات الخاصة بالتطعيمات الخاصة بشلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والملاريا.

وأضاف عبد الغفار أن الوزير استعرض إنجازات الدكتورة نعيمة القصير ؛ حيث كان لها دور كبير في الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر المناخ COP 27 العام الماضي، فضلًا عن دورها البارز في مؤتمر السكان والصحة والتنمية الذي انعقد في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر الماضي، وأسهمت -كممثل للمنظمة- في وضع رؤيتها في العديد من الاستراتيجيات التي عملت عليها الوزارة؛ مثل مكافحة السل ومبادرة الصحة الواحدة والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للصحة التي سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة، فكانت الدكتورة نعيمة القصير دائمًا موجودة وداعمة وتقدم كل المساعدة هي وفريقها.

ولفت عبد الغفار إلى أن الوزير أثنى على قيام ممثل منظمة الصحة العالمية السابق في تسخير كل القدرات الفنية والكوادر البشرية وفرق العمل ذات الخبرة؛ لتقديم كل سبل الدعم للدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان، فكانت المنظمة العالمية ولا تزال هي المرجعية لكل المعايير الصحية والفنية التي تعمل الوزارة وفقًا لها؛ خصوصًا في ملفات القبالة والتمريض وتنظيم الأسرة والألف يوم الذهبية، والخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وكذلك التحول الرقمي.

وقال متحدث "الصحة" إن الوزير قام بإهداء الدكتورة نعيمة القصير، درع الوزارة تقديرًا لها على جهودها التي بذلتها مع وزارة الصحة والسكان في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين في إطار منظومة صحية متكاملة تعمل وفقًا للمعايير العالمية.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية السابق بجمهورية مصر العربية، إن مصر دولة كبيرة ذات قدرات ضخمة وقوة بشرية هائلة، معربةً عن سعادتها بأنها قد أسهمت ولو بجزء صغير في دعم المنظومة الصحية في مصر، وتوجهت بالشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان على كل الجهود التي يبذلها.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، واللواء أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض.