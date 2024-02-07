تعهد على بياض.. وزير الري الأسبق: هذه شروطنا لاستئناف مفاوضات السد

كتبت -داليا الظنينى:

علق الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول قبوله التفاوض مع مصر في ملف سد النهضة.

وأكد "علام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء أن تصريحات آبي أحمد باستمرار التفاوض بشأن سد النهضة أمر طيب وليس سيئًا، ولكن من الضروري أن تكون هناك قواعد وأسس لضمان وجود نتيجة من استئناف المفاوضات.

وأكد أنه يجب على إثيوبيا في حال استئناف المفاوضات تفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح أنه يجب على إثيوبيا التعهد كتابيا وعلى ورقة بيضاء بعدم إلحاق أي أذى أو ضرر بمصر حال إقامة أي مشروعات مستقبلية، أو عن طريق سد النهضة.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، في وقت سابق، رغبة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، التفاوض مع مصر والسودان حول سد النهضة، وذلك خلال جلسة لمجلس النواب الأثيوبي.

وزعم آبي أحمد، أنه مستعد للاستماع لمطالب الشعب المصري ومعالجتها بأفضل مما تستطيع إثيوبيا، مؤكدا أن بلاده ليس لديها أي نية للإضرار بمصالح الصومال.

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