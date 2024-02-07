مواطنون ضد الغلاء: الدولة لن تصمت على المضاربات في الأسواق



كتبت -داليا الظنينى:

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن هناك شكاوى من ارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى أن الارتفاع غير مبرر.

وأضاف العسقلاني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: إن المصريين يتعاملون مع تفاقم الأزمة بالمزاح، لافتا إلى أن عددا من التجار ليس لديهم إحساس بأزمة الدولة والضمير في التعامل مع الأزمة.

وأشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن بعض التجار يعانون من أزمة أخلاق، لافتا إلى أنه لابد من إحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وأوضح العسقلاني، بأن الدولة لن تصمت على كل هذه الانتهاكات والمضاربات في الأسواق، لافتا إلى أن مثل هذه الإعمال تصدر الإحباط واليأس للمواطن.

وأشار إلى أن الدولة أمنت احتياجات الأسر أكثر احتياجا، مبينا أن المسئولية صعبة وهي حماية الدولة المصرية وأمنها واستقرارها.

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