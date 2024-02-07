الرقابة على التسجيلات والواردات: المنتج المصري أصبح ينافس عالميا

كتبت -داليا الظنينى:

قال اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على التسجيلات والواردات: إن هناك جهودا مبذولة من جميع مؤسسات الدولة لفتح أسواق جديدة ومنها قارة إفريقيا.

وأشار إلى زيادة حجم الصادرات المصرية الفترات الماضية، بسبب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إن القارة الإفريقية سوق واعد وكبير ومهم للدولة المصرية، قائلا: "لدينا مجموعة عمل من أجل الوصول بالصادرات المصرية للسوق الإفريقية".

وأشار النجار، إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة المنتجات المصرية لجذب السوق الإفريقية، مضيفا: رئيس الوزراء وجه بزيادة الصادرات المصرية سنويا بنسبة 16%.

وأكد أن انضمام مصر لمجموعة البريكس مهم جدا من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع دول البريكس بالعملة المحلية، وهو ما يساعد على فتح أسواق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات، مشددا على أن طريق كيب تاون يساهم في جذب العديد من الاستثمارات للدولة المصرية، بالإضافة إلى أن غرفة الصناعات تعمل على تسويق منتجاتها إلى القارة السمراء، وجذب مستثمرين عالميين لمصر.

ولفت النجار، إلى أن الأسمدة من أكبر الصادرات في مصر، وقد تم وقف تصدير السكر والبصل للخارج.

وشدد النجار، على أنه يتم العمل على تذليل كافة العقبات المصنعين والمصدرين من خلال الوحدة التي تم تشكيلها من أجل زيادة الصادرات المصرية للخارج وعقد جلسات معهم باستمرار، لافتا إلى أن الشركات العالمية تريد توطين صناعة السيارات بالدولة المصرية.

وأوضح النجار، أن المنتج المصري أصبح ينافس عالميا وعربيا حاليا، مشيرا إلى أن أكبر الدول التي تصدر لها مصر، هي تركيا والسعودية والاتحاد الأوروبي.

ونفى النجار، أن تكون الفراولة المصرية بها أي مشكلات تمنع تصديرها، مبينا أنه يتم تصدير الملابس المصرية للخارج، وهناك زيادة في الصادرات المصرية، منها الملابس، وهناك مصنع يصدر 60 ألف قطعة ملابس يوميا.

وأوضح النجار، أن هناك اهتماما كبيرا بالصناعات الجلدية، ومن المستهدف التصدير بقوة لهذه الصناعات، مضيفا أن مصر ترحب بجميع الاستثمارات من أجل زيادة الصادرات المصرية، كذلك توطين الصناعات.

ونوه النجار، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتوطين صناعة الدواء في مصر، مشيرا إلى أن العمل قائم على قدم وساق من أجل زيادة الصادرات في مختلف الصناعات وليس مقتصرا على صناعة واحدة فهناك مواد البناء، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج وتوفيرها لمختلف قطاعات البناء.

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