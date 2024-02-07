متحدث الوزراء يكشف خطة الدولة لضبط الأسعار في الأسواق

كتبت -داليا الظنينى:

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء أكد أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لضخ سيولة من النقد الأجنبي لضبط الأسعار.

وأشار إلى أن ضبط أسعار السلع يمثل أولوية لدى الدولة، حيث اجتمع رئيس الوزراء برئيسي اتحاد الصناعات والغرف التجارية ورئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة توفير السلع وأسعارها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الثلاثاء: إن ممثلين عن الصناع والتجار أبلغوا رئيس الوزراء بنقص مدخلات الإنتاج فى قطاع السلع الغذائية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شدد على أهمية ضبط أسعار السلع فى الأسواق بعد التقلبات فى الأسعار والزيادة غير المبررة.

وأوضح أنه سيتم إلزام المنتجين والمصنعين بوضع حد أقصى للأسعار على السلع بداية من مارس المقبل، مؤكدا أن الحكومة أنشأت منظومة رقمية متكاملة ومحكمة معنية بمراقبة السلع وتوافرها على مستوى الجمهورية.

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