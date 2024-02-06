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BBC

سمير فرج: فلسطين "قضية الفرص الضائعة"

09:09 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

سمير فرج

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كتبت -داليا الظنينى:
قال اللواء سمير فرج، المفكر العسكري والإستراتيجي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحاول خلال زياته إلى المنطقة العمل على التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي التوصل إلى الهدنة ومن شأنها أن تمنع إسرائيل من دخول رفح وحدوث كارثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن بلينكن يحاول إتمام الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن أمريكا تضحي بنتنياهو وتضغط عليه لقبول الهدنة وتبادل الأسرى.

وتمنى "فرج" أن تطول الهدنة في قطاع غزة والتي يتم التفاوض حولها حاليا عن 45 يومًا حتى تستمر لما بعد شهر رمضان لأن الأوضاع صعبة في القطاع.

ووصف القضية الفلسطينية بأنها "قضية الفرص الضائعة".

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سمير فرج فلسطين الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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