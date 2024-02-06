"الغرف التجارية" تكشف أفضل حل لمواجهة السوق السوداء للدولار

كتبت -داليا الظنينى:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرف التجارية، إن البعض استغل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر وقاموا بتخزين الدولار فيما يعرف بالدولرة، وهو ما تسبب في زيادة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف بشاي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الحل الوحيد لضرب السوق السوداء هو توفير الدولار في البنوك للمستوردين، والصناع بأي سعر، معلقا: "البنوك توفره بـ 40 أو 45 جنيه، زي ما يقولوا".

وأوضح: بأنه حال عدم توفير الدولار في البنوك لن يكون هناك هدوء في أسعار السلع، معلقا: "لو الدولار لم يتوفر في البنوك لن نشهد تحسن في الأسعار".

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