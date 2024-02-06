إعلان

BBC

"الغرف التجارية" تكشف أفضل حل لمواجهة السوق السوداء للدولار

08:02 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

السوق السوداء للدولار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرف التجارية، إن البعض استغل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر وقاموا بتخزين الدولار فيما يعرف بالدولرة، وهو ما تسبب في زيادة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف بشاي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الحل الوحيد لضرب السوق السوداء هو توفير الدولار في البنوك للمستوردين، والصناع بأي سعر، معلقا: "البنوك توفره بـ 40 أو 45 جنيه، زي ما يقولوا".

وأوضح: بأنه حال عدم توفير الدولار في البنوك لن يكون هناك هدوء في أسعار السلع، معلقا: "لو الدولار لم يتوفر في البنوك لن نشهد تحسن في الأسعار".

اقرأ أيضا :

توجيه مهم من مدبولي بشأن ارتفاعات المباني المحيطة بالأهرامات والمتحف المصرى

السوق السوداء للدولار مواجهة السوق السوداء للدولار رئيس لجنة التجارة الداخلية توفير الدولار في البنوك للمستوردين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صقيع وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* 8 بنوك ترفع أسعار الفائدة على الحسابات والشهادات والودائع