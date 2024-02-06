ساويرس لرئيس وزراء إثيوبيا: "هو أنتم لسه ليكم مطالب؟"

القاهرة - مصراوي:

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن استعداد بلاده للتفاوض حول السد، وتلبية مطالب مصر بأقصى ما في وسعها، حسب قوله.

ووفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن رئيس الوزراء آبي أحمد أكد أيضاً على ضرورة إظهار مصر استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رداً على استفسارات من مجلس النواب، حيث أشار إلى أن إثيوبيا مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق، وتلبيتها بأقصى ما في وسعها.

وقال ساويرس عبر حسابه تعليقًا على تلك التصريحات: "هو انتم لسه ليكم مطالب؟".