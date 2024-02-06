مشاركون في "أرت فير كايرو": مصر تفوقت على نفسها في التنظيم

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كتب- محمد شاكر

أشاد عدد من المشاركين في الفعالية الدولية "آرت فير كايرو"، للفن التشكيلي، بالملتقى مؤكدين أنه يتميز بتنوعه الفني ويقدم تجربة غنية للجمهور خلال رحلة ثرية في عالم الفنون التشكيلية والنحت، في بهو المتحف المصري الكبير، وذلك تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والثقافة.

وفي هذا السياق أكد سليمان جلال، مسؤول التسويق في وزارة الثقافة المصرية وجناح ملتقى الأقصر الدولي، أن معرض آرت فير كايرو جاء بشكل مشرف، مؤكدا أن مصر تتفوق دائمًا في التنظيم والعرض والمكان، مشيدًا بتوقيت وإعلان المعرض والإقبال الكبير، وأهمية مشاركة الدول العربية وتجانس الثقافات.

وأشار إلى أن معرض آرت فير كايرو، يعد من أهم الفعاليات الثقافية في مصر، ووجوده في المتحف المصري الكبير يضيف إليه سحرًا، مع تسليط الضوء على لوحات من مختلف الدول كمصر والسعودية وأمريكا والأردن.

كما أعربت الفنانة اللبنانية نادين فياض، مؤسس Nadine Fayad Art Gallery في بيروت، عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثانية في معرض آرت فير كايرو، مشيدة بالتنظيم الرائع في هذا العام، وقالت: "ليس جديدًا على المصريين وبلدهم بلد الحضارة والثقافة، هذا التنظيم الرائع، وأدعو الجميع لزيارة المعرض لأنه معرضٌ متميز".

وأوضحت "فياض" أنها تشارك في المعرض بـ 15 لوحة من أعمال الفنان اللبناني رؤوف رفاعي، الذي يجسد شخصية الدرويش من خلال لوحاته، التي تحمل رسائل لنا، لأن الدرويش يمثل كل إنسان، وأشارت إلى أن اللوحات تأخذ أشكالًا متعددة للدرويش في لبنان، وتُخصص لشخصيات بيروت المعروفة.

وعلى جانب آخر، أفادت سيرين غلاييني، مديرة Teal art projects في بيروت، بوجود مجموعة متميزة للفنانين منهم، مصل سليمان منصور ومحمد سعيد، مع التركيز على لوحة تصوّر الهرم وأخرى تُجسد الجنيه المصري.

وأكدت أنها تشارك 13 لوحة، بما في ذلك لوحة تمثل القدس في القلب، مشيرة إلى حرصها الدائم على تقديم فنانين من مختلف البلدان العربية، وتأكيدها على دعم وتشجيع الفنانين بشكل دوري.

بينما أثنت ستيفانيا انجارانو، المدير لجاليري مشربية للفن المعاصر، عن الأداء المميز في الدور الإداري البارز خلال مشاركتها الأولى في معرض آرت فير كايرو، وأشادت بالأعمال المشاركة والاهتمام الكبير من الجمهور، مؤكدة أن تجربتها في المعرض كانت ذات أهمية خاصة.

فيما يتعلق بأبرز المشاركات، كشفت "انجارانو" أنها قدمت 30 لوحة لـ 7 فنانين، بما في ذلك اثنين من النحاتين: حازم المستكاوي وهاني السيد، بالإضافة إلى فنانين أجانب من سوريا وإسبانيا، يحملون علاقة عميقة بمصر.

كما أكدت أيضًا على مشاركة فنان بارز آخر، وهو عادل السيوي، الذي قدم 5 لوحات في المعرض، واختتمت بالإشارة إلى أن جاليري مشربية يعتبر واحدًا من أقدم الجاليريات التي تركز على الفن المعاصر لمدة 30 عامًا.