السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال ورأس الحكمة من السبت المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي "جلال - رأس الحكمة" بخط "القباري - مرسى مطروح" مؤقتًا وذلك اعتبارًا من صباح يوم السبت 10/2/2024 حتى مساء يوم الاثنين 20/2/2024.

وقالت الهيئة، في بيان قبل قليل، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي "جلال - رأس الحكمة"، ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة - العلمين - مطروح".

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى اختصار جميع القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة جلال، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك، في محطة رأس الحكمة.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية:

- تعديل ميعاد قطار 654 ليقوم من محرم بك الساعة 13:00 بدلًا من الساعة 14:20 ويصل جلال الساعة 17:30.

- تعديل ميعاد قطار 299 ليقوم الساعة 16:00 من مرسى مطروح بدلًا من الساعة 15:10 ليصل رأس الحكمة الساعة 17:00.

- استمرار إيقاف تشغيل قطاري "939/940 - 943/942" بخط "القاهرة - مرسى مطروح"، والعكس.

وتم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري، لتوفير أتوبيسات بمحطتي جلال ورأس الحكمة لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات.