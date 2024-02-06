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BBC

هبة نور:"ثروتي أقل من مليون دولار ومصاريفي عادية"- فيديو

05:08 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

هبة نور

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كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة السورية هبة نور عن حجم ثروتها، مشيرة أنها ليست كبيرة.

وقالت هبة، خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة"، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد، :"أنا عايشة حياة جيدة لكن مش رفاهية كبيرة، وطموحي أن أكون سعيدة أكتر من الرفاهية".

وأضافت: "كامرأة مصاريفي عادية جدا من أجري في المسلسلات، وثروتي متوسطة وأقل من مليون دولار، وأنا سعيدة جدا".

يذكر أن أخر أعمال هبة نور فيلم"كذبة كبيرة" بطولة بديع أبو شقرا، فؤاد يمين، تأليف فؤاد يمين، إخراج نديم مهنا.

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هبة نور الفنانة السورية هبة نور برنامج كتاب الشهرة

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