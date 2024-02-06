قرية بالدقهلية تشارك بشاحنتين في القافلة الخامسة لبيت الزكاة لإغاثة أهل غزة

تموين القاهرة: مصادرة أكثر من 13 ألف علبة سجائر بـ 600 ألف جنيه في

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تسلم شاحنتين من أهالي قرية نشا التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، تحملان كميات كبيرة من المواد الغذائية لأهلنا في غزة؛ استجابة من أهالي القرية لحملة "أغيثوا غزة" تحت شعار "جاهدوا بأموالكم.. و انصروا فلسطين".

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، الثلاثاء، أن فريق البيت تسلم شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية ستكونان ضمن القافلة الخامسة لبيت الزكاة والصدقات.

ووجَّه بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشكر لأهالي قرية نشا على مشاركتهم وتبرعهم لأشقائنا في قطاع غزة بعد تعرضهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت قرية جوجر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية قد تبرعت في وقت سابق بعدد ١٢ شاحنة لأهلنا في غزة، ومازال يتوافد على بيت الزكاة والصدقات كثير من المتبرعين من كل محافظات الجمهورية؛ لإغاثة أهلنا في غزة؛ وسنستمر في الدعم حتى زوال العدوان الصهيوني الإرهابي بإذن الله.