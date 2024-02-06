طن الفاصوليا انخفض لـ80 ألف جنيه.. نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات واللحوم قريبًا -تفاصيل

كتب- مصراوي:

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن كل أسعار البقوليات انخفضت انخفاضًا كبيرًا بعد انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء؛ فانخفض طن الفاصوليا بعدما تخطى الـ100 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه؛ مما يؤكد أن الاستغلال كان السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار .

ولفت أبو صدام إلى أن كل أسعار السلع في طريقها للانخفاض؛ ليكون ذلك درسًا قاسيًا لكل المحتكرين والمستغلين.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن الفاصوليا من البقوليات الحساسة، وأكثر المحاصيل إصابة بالأمراض الفطرية، وتنمو عادةً في الأجواء الدافئة، ولذا يفضل عدم زراعة الفاصوليا مكانَ الفاصوليا، إلا بعد 3 سنوات على الأقل؛ للوقاية من الأمراض الفطرية، وكذلك فإن الفاصوليا حساسة للملوحة وحساسة للكالسيوم، ولذا لا تُزرع في التربة الجيرية، وتحتاج إلى أراضٍ خصبة قليلة الملوحة.

وأشار أبو صدام إلى أن الفاصوليا تُزرع في عروتَين؛ عروة صيفي في شهرَي فبراير ومارس، وتحصد في شهر مايو، وعروة خريفية تُزرع في أغسطس وسبتمبر، وتحصد في نوفمبر. وتحصد الفاصوليا إما خضراء بعد 55 يومًا أو "ناشفة" بعد 90 يومًا، ويمكن زراعتها تحت الأغطية البلاستيكية في شهر أكتوبر.

وأكد نقيب عام الفلاحين: نتوقع المزيد من انخفاض أسعار الخضراوات والبقوليات واللحوم، خلال الأيام المقبلة، بعد الجهود الحكومية الكبيرة التي اتُّخذت للسيطرة على الأسواق، وخفض أسعار الدولار في السوق الموازية، واتجاه التجار للتخلص من مخزونهم بالبيع؛ خوفاً من انهيار الأسعار، مع وعي المواطنين الذين اتجهوا إلى ترشيد استهلاكهم وزيادة الثقة في الإجراءات الحكومية.