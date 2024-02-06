إعلان

BBC

الدواء أمن قومي.. تحذير برلماني من وصول العجز إلى الأدوية الحيوية -تفاصيل

04:36 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

مجلس الشيوخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن نقص بعض الأدوية من الأسواق، يرجع إلى عجز الاستيراد؛ خصوصًا المواد الخام، موضحا أن مصر تنتج ٩٣٪ أو ٩٤٪ من احتياجاتها من الأدوية من التصنيع المحلي، وبالتالي فإن المستورد من الأدوية لا تزيد نسبته على ٥٪ أو ٦٪؛ لكن المكون في التصنيع أكثر من ٩٨٪ من المواد الخام اللازمة للتصنيع مستورد.

وأشار البدري، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، إلى أن عددًا كبيرًا من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة استيراد المواد الخام؛ مما تسبب في عجز بنسبة المواد الخام المستعملة في التصنيع، منوهًا بأن ذلك تسبب في خفض نسبة الإنتاج لأقل من النصف، بالإضافة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من خطوط الإنتاج توقفت؛ مما كان له أثر في عجز بعض الأدوية.

وحذر النائب من أن يصل العجز إلى الأدوية الحيوية، لافتًا إلى أن الدواء أمن قومي مصري؛ خصوصًا الحيوي منه، ونقص أي دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية .

وطالب النائب بأن تكون هناك أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والإفراج الجمركي عنها، فضلًا عن توطين صناعات الأدوية، معتبرًا الدواء أمنًا قوميًّا، وأحد أساليب الحروب العالمية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ باهتمام الحكومة بتوفير الأنواع الناقصة من الأدوية من الأسواق، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي أكد أنها على رأس أولويات الدولة.

مجلس الشيوخ الأدوية الحيوية النائب محمد صلاح البدري مصانع الأدوية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طن الفاصوليا انخفض لـ80 ألف جنيه.. نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات واللحوم قريبًا -تفاصيل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* زيادة جديدة.. رفع الإيجار القديم 15% والتطبيق في هذا الموعد
* لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر بعد هبوط الجرام 700 جنيه الأيام الماضية؟
* أول تعليق من محافظة بورسعيد على وفاة مواطن أثناء أعمال إزالة بمنطقة الجميل
* قبل ساعات على نهاية "طوبة".. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس "أمشير"