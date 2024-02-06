زيادة جديدة.. رفع الإيجار القديم 15% والتطبيق في هذا الموعد

كتب- محمد نصار:

يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من شهر مارس المقبل وذلك للسنة الثانية على التوالي.

الزيادة في قيمة الإيجار القديم للعام الثاني على التوالي، تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 والخاص بحالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

وتبلغ قيمة الزيادة المرتقب تطبيقها على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية 15% من قيمة الإيجار الحالية التي يسددها مستأجرو الوحدات.

القانون الصادر في بداية 2022، فرض زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المستهدفة بمقدار 5 أضعاف، بمجرد تطبيقه، على أن يتم كذلك زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% ولمدة 5 سنوات.

ونص القانون الصادر أيضًا على انتهاء مدة التعاقد بين المالك والمستأجر بمرور 5 سنوات منذ تطبيق القانون على أرض الواقع، ليتم بعد ذلك تحرير العقود نهائيًا.

اقرأ أيضا:

أمام حدائق الأهرام.. تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز من وزارة الإسكان

بعد أسبوعين من الأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل

"30 ألف معلم".. وزير التعليم: المسابقة تمت وَفق القانون وبشفافية ونزاهة

عمرو أديب تعليقًا على تراجع الدولار: "أهم شيء سعر الأكل والشرب ينزل"