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BBC

"30 ألف معلم".. وزير التعليم: المسابقة تمت وَفق القانون وبشفافية ونزاهة

12:31 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

الدكتور رضا حجازي

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كتب - مصراوي:

استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خطة الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال "مسابقة ٣٠ ألف معلم"، لافتًا إلى أن كل الإجراءات الخاصة بالمسابقة تمت وَفق القانون، وبشفافية ونزاهة عالية، وتأكيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وفي ضوء العجز بكل مديرية تعليمية.

وأضاف الوزير، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء التنمية المهنية للمعلمين تم إطلاق المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ إذ تقوم الوزارة بتقديم كل سبل الدعم لهم والتوجيه بنقل الخبرات إليهم، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

وأشار حجازي إلى أن الوزارة بصدد إطلاق وثيقة معايير المعلم، من خلال مشروع "التعليم من أجل الغد" والتي سيتم تطبيقها في ٣ محافظات كمرحلة أولى؛ وهي بني سويف ودمياط والدقهلية؛ على أن يتم تعميمها بعد ذلك على باقي محافظات الجمهورية.

الدكتور رضا حجازي وزير التعليم مسابقة 30 ألف معلم مبادرة 1000 مدير مدرسة

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