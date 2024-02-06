التوسع في التصنيع الزراعي.. "زراعة الشيوخ" تعلن خطة اللجنة لمناقشة ملف الصادرات الزراعية

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بما شهدته الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الحالي من مناقشات بشأن ملف الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وملف استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، اللذين تمت إحالتهما إلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ؛ لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.



وقال الجبلي، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن تلك الملفات تعد من أهم الملفات بالفعل في قطاع الزراعة الذي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية حاليًّا؛ لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه العالم بشكل عام والبلاد بشكل خاص.



وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن اللجنة سوف تبدأ في مناقشة تلك الملفات خلال اجتماعاتها المقبلة، بهدف التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وحجم الصادرات الزراعية مع تعظيم العائد منها.



ورأى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن مصر تمتلك مقومات كبيرة يمكنها أن تزيد من حجم الصادرات الزراعية وتعظم من عائدها؛ لا سيما أن البلاد تحتل مراكز متقدمة عالميًّا في التصدير الزراعي، ويبلغ حجم صادراتها الزراعية الطازجة نحو 7.4 مليون طن؛ بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 5.1 مليار دولار من الصادرات الزراعية المصنعة.



وأشار الجبلي إلى أن اللجنة سوف تبحث خلال اجتماعاتها المقبلة، آليات التوسع في التصنيع الزراعي الذي من شأنه مضاعفة حجم الصادرات الزراعية المصنعة وزيادة حجم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وضمان الاستغلال الجيد للمحاصيل الزراعية؛ بما يحقق هامش ربح مناسب للمزارع البسيط، موضحًا أن اللجنة سوف تستمع إلى كل الآراء والمقترحات من مختلف الجهات المعنية بذلك الملف، سواء الجهات الحكومية أو ممثلي المستثمرين وغيرها من الجهات، بهدف التوصل إلى حلول واقعة يمكن تطبيقها للإسراع في التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة حجم الصادرات الزراعية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات.



وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أيضًا أنه سوف تبحث اللجنة ملف استخدام التكنولوجيا في الزراعة؛ بما يحقق التوسع الرأسي بزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه والأسمدة.



وشهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، حول سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.



وقرر المجلس إحالة الطلبَين إلى لجنة الزراعة والري بالمجلس؛ لدراستهما وإعداد تقرير بشأن كل منهما.