بث مباشر.. مقرأة "الفتيات القارئات" بمسجد السيدة نفيسة لأول مرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت وزارة الأوقاف، قبل قليل، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، مقرأة الفتيات القارئات، للمرة الأولى.

وبحسب بيان، يأتي ذلك ضمن اهتمام وزارة الأوقاف، بالفتيات من حفظة القرآن الكريم، وحرصها على تعلمهن قواعد النطق السليم على الوجه الذي يُعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره، والعمل على إبراز النماذج المتميزة منهن.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لمقرأة "الفتيات القارئات" من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، عبر الرابط التالي: