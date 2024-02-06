وزير الزراعة: نجري حصرًا للمحاصيل الزراعية بـ"الذكاء الاصطناعي"

كتبت- داليا الظنينى:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التحول الرقمي لابد أن تتداخل بها كل قطاعات الدولة والانتقال بكل الأنشطة اليه، مشددًا على أن مسائلة التحول الرقمي كان مهم وتم البدء بتطوير كارت الفلاح ليكون هناك حوكمة صحيحة ووصل الدعم لمستحقيه.

وأوضح "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لحصر المحاصيل بعد أن كان بشكل يدوي، مشددًا على أنه يتم استخدام تطبيقات للإرشاد الزراعي الرقمي للوصول إلى الفلاح والمزارع، منوهًا بأن كارت الفلاح ملف يقبل إضافة عدة مهما للتسهيل على المزارعين.

وأشار إلى أن هناك تحول رقمي في الحجر الزراعي بشأن التصديرات، منوهًا بأن هناك موضوعات عديدة من أجل التحول الرقمي بشكل كبير في قطاع الزراعة، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين وزارة الزراعية ووزارة الري ويتم العمل كوزارة واحدة وهناك لجنة تنسيقية تجتمع كل شهر لمناقشة الموضوعات المشتركة، مشددًا على أن الحكومة الحالية لا تعمل في جزر منعزلة.

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