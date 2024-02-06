دخلها عظيم.. "مستثمرو السياحة" عن "رأس الحكمة": يجب تصميمها لتعمل طوال العام

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية "مسافرون للسياحة والسفر"، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن مدينة رأس الحكمة سوف تساعد في توفير العملة الصعبة؛ خصوصًا أنها ستكون علامة مميزة تُدر دخلًا مميزًا وعظيمًا.



وأضاف عبد اللطيف، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن مدينة رأس الحكمة سوف تساعد على التنمية سياحيًّا؛ بشرط تصميمها وتطويرها بناءً على فكر جديد تمامًا مغاير لفكر تطوير الساحل الشمالي وتحديدًا "نظام الفلل والقصور" التي تعمل شهرًا أو اثنين في السنة فقط.



وأوضح رئيس جمعية "مسافرون" أنه يجب تنمية مدينة رأس الحكمة بشكل شامل ومتكامل، من خلال تصميمها على هيئة مدينة كاملة تتوفر بها جميع الخدمات، وتعمل على مدار العام وليست بشكل موسمي؛ مثل باقي الساحل الشمالي، وإنشاء مجموعة متنوعة من الفنادق والقرى السياحية بها، ومجموعات للسياحة الشبابية، وأن لا تكون جميعها "فايف ستار"، بالإضافة إلى تطوير مطار مرسى مطروح.



وأشار عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إلى أن الإدارة في مصر يجب أن تأخذ بالآراء في تطويرها؛ نتيجة أهميتها وكونها منطقة مهمة جدًّا، وتستطيع جذب أنواع مختلفة من السائحين وليس فقط الـ"فايف ستار".



وتابع عبد اللطيف بأنه يجب وجد أماكن للشباب؛ لأنهم القوة الضاربة للتسويق لأي مكان بالعالم، وستقوم بتوفير دخل سياحي عظيم جدًّا وعملة صعبة؛ نتيجة البرامج السياحية، وسوف يوجد بها سياحة استشفائية وعلاجية، إلى جانب البحرية، وميناء عظيم يخدم المنطقة، وتشغيل عبارات، وعمل رحلات من خلالها لقبرص وإيطاليا واليونان.



وأكمل رئيس جمعية "مسافرون" بأن مدينة رأس الحكمة من أجمل مناطق الساحل الشمالي، وبها أعذب الشواطئ الموجودة؛ خصوصًا مع اقترابها من مرسى مطروح، وموقعها المتميز.



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