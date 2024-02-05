غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد

كتبت -داليا الظنينى:

كشف المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب تراجع أسعار حديد عز، في استجابة لتراجع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي، قائلا: "الحديد سلعة استراتيجية وحجم الإنتاج اليومي في المصانع الكبيرة كبير يبلغ الآلاف من الأطنان، إضافة إلى التعاقدات اليومية وهو في الظروف العادية يضع حد تحوط بالتالي تراجعات الدولار شجعت لتراجع حد التحوط".

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء الاثنين، أنه كان هناك جراءة أسرع لتراجع الأسعار، لأن التحوط عبارة عن التسعير مثلا: "يتم تسعير سلعة على سعر 60 ثم عامل التحوط يرفعه حتى 66 جنيه".

وأوضح، أن ضمن العوامل السابقة، فإن الكميات المنتجة لم تستهلك كلية بسبب عدة عوامل فى مقدمتها تراجع القوة الشرائية مع قانون البناء الجديدة والمخالفات وغيرها.

وأشار الى أن متوسط المبيعات تراجع بشكل كبير مع العلم أن طاقة المصانع 15 مليون طن سنويا بما يوازي 40% من الطاقة الإنتاجية، بما يضغط على عامل التكلفة خاصة مع إختزان التجار للسلع، أملا أن ترتفع مرة أخرى وتحتاج لتحقيق مكاسب.

وأكد أن استمرار التراجع مبني على سعر العملة وتوفرها، منوها أن المصانع الكبيرة تقدر توفر جزء من واقع تصديرهم إضافة إلى ضمن التحوط هو مصدر تمويل الاحتياجات المتبقية من الداخل ليس كل الاعتماد على التصدير.

واستطرد: "في الوقت الراهن المصانع الكبيرة تعمل بطاقة 40-50% والصغيرة يتعامل على قدر السيولة المتاحة يشتغل فترات ويتوقف لفترات والمصانع الكبيرة لديهم عملية "صهر" ضمن الدورة الانتاجية ويجعل من الصعب توقف الانتاج مش زي الصغيرة معندهاش صهر ومن ثم توقفها أسهل".

اقرأ أيضا :

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع مسئولي البنك الدولي



