"هينزل تاني".. "التموين" توضح أسباب تراجع أسعار الذهب وتوجه نصائح للمواطنين

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب أسباب تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وأشار الدكتور ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي إلى أن انخفاض أسعار الذهب أمر طبيعي؛ لأن الزيادات التي وصلت لـ4300 جنيه غير مبررة وغير عادلة، معلقا: السعر العادل للذهب 2800 و2900 جنيه لعيار 21.

وتابع: "سعر الذهب سينخفض الفترة المقبلة من 200 لـ300 جنيه في الجرام الواحد، وقرب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي مؤشر جيد لاستقرار أسعار صناعة الذهب".

ولفت الدكتور ناجي فرج إلى أن تدافع الشراء على الذهب بسعر 4 آلاف فأكثر، سيؤدي لخسارة كبيرة للمواطنين، معلقا: حذرنا المواطنين وقلنا في فترة الارتفاعات «اوعى تشترى دهب.. هينزل تانى»؛ لأن هذه الأسعار غير واقعية، معلقا: الحد الأقصى لسعر الذهب لن يزيد عن 2900 جنيه.

وعلق مستشار وزير التموين لصناعة الذهب: الدولار يشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الحالية، والمؤسسات الدولية أعلنت أن سعر الدولار العادل من 35 لـ40 جنيها، منوها أنه حال طرح شهادات بنكية بفائدة 30% سيكون لها مردود كبير على السوق وانضباط الأسعار ووفرة العملة الصعبة.

واختتم: «جميع المشغولات الذهبية متوفرة في مصر بالأطنان، ومصر اشترت 57 طنا من الذهب بينهم 40 طنا سبائك وجنيهات ذهبية، وفقا لمجلس الذهب العالمي، وفي يناير 2024 تم استهلاك 10 أطنان ذهب،والإقبال على السبائك والجنيهات كان عليه طوابير.

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