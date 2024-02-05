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BBC

قبل يوم من ختامه.. معرض الكتاب يقترب من 4.5 مليون زائر

10:06 م الإثنين 05 فبراير 2024
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    معرض الكتاب
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    معرض الكتاب
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كتب- محمد شاكر:
بلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 11 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.5 مليون زائر.

حيث سجل يومه قبل الأخير، اليوم، الإثنين 5 فبراير 2024، نحو 327,810 زائرًا، محققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيري المتزايد وغير المسبوق على المعرض والذي وصل لـ 4,425,219 زائرا حتى الآن، يجسد مدى رغبة المصريين في تحصيل المعرفة وإدراكهم لقيمتها في بناء المجتمعات، ويكلل جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، من خلال قطاعات الوزارة المتعددة.

ويختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته غدًا الثلاثاء، بتكريم وزيرة الثقافة للفائزين بجوائز المعرض، وإعلان ضيف الشرف للدورة 56.

معرض الكتاب وزارة الثقافة زوار معرض الكتاب

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