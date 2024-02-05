بعد هبوطه أكثر من 700 جنيهًا.. شعبة الذهب تكشف السعر العادل لعيار 21

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل تراجع سعر الذهب عيار 21 لـ2900 جنيه.

وأضاف واصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض سعر الذهب الأسبوع الجاري؛ بسبب الإعلان عن توريد كميات كبيرة من الدولار بسبب الاستثمارات بمشروع رأس الحكمة، ورفع سعر الفائدة بالبنوك، وخفض الأسعار في البورصات العالمية.

وأوضح أن الحروب تؤثر في أسعار الذهب كثيرًا، بجانب الأزمات الاقتصادية مثل نقص الدولار والتضارب في البورصات، مشيرًا إلى أن سعر الذهب انخفض 700 جنيها بعد تخطيه الـ4 آلاف، معلقا: الاستثمار في الذهب يحتاج النفس الطويل.

ووجهه بضرورة وضع المدخرات في مشغولات ذهبية للحفاظ على القيمة المالية، مختتما: "سعر الذهب العادي يكون 3200 جنيه".