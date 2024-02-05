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لهذا السبب.."الجيزة" تشن حملات على "التوك توك" -(صور)

07:33 م الإثنين 05 فبراير 2024
  • عرض 5 صورة
    شن حملات على التوك توك بالجيزة
  • عرض 5 صورة
    شن حملات على التوك توك بالجيزة
  • عرض 5 صورة
    شن حملات على التوك توك بالجيزة
  • عرض 5 صورة
    شن حملات على التوك توك بالجيزة
  • عرض 5 صورة
    شن حملات على التوك توك بالجيزة
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كتب- محمد أبو بكر:

شنت محافظة الجيزة، عددًا من الحملات بحي امبابة؛ لضبط مركبات التوك توك التي تُعيق حركة المواطنين، وتسير عكس اتجاه الطريق بشوارع العامل الأول ومحمد حجازي.

وأضافت الجيزة، بحسب بيان صحفي، أن الحملات أسفرت عن ضبط عددًا من مركبات التوك توك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بشوارع العامل الأول ومحمد حجازي.

وكانت الجيزة، ضبطت اليوم ٢٧٥٤ قضية تموينية خلال شهر، بإجمالي مضبوطات 518 طن سكر وزيت ودقيق ولحوم ودواجن ومواد غذائية، بقصد الغش والتدليس.

كما تواصل أجهزة محافظة الجيزة، مجهوداتها؛ لضبط الأسواق، ومراقبة عمليات تداول السلع، والتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المتداولة.

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