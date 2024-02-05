لماذا تراجع سعر الدولار في السوق الموازي؟.. أستاذ اقتصاد يكشف الأسباب



كتبت- داليا الظنينى :

أشاد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأثنين، أن قرار مجلس الوزراء من أجل تقليل الإنفاق الاستثماري والحكومي.

وأوضح أن الموقف الحالي يتطلب تقليل الإنفاق الحكومي لمعالجة الدين العام، بجانب تقليل من معدلات التضخم، مشيراً إلى أن مردود هذا القرار لن ينعكس سريعًا على المواطن، ولكن بعد فترة سيشعر المواطن بهذا القرار، موضحًا أن الوضع الحالي يحتاج إلى حزمة من القرارات والإجراءات في كافة مناحي الاقتصادية والسياسية.

وأشار إلى أن نظراً لشح الدولار ارتفع بصورة كبيرة، بجانب المضاربة التي تجرى على الذهب، موضحًا أن سبب انخفاض سعر الدولار لوجود أنباء وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الفجوة التي حدثت كانت بسبب المضاربة.

وأوضح غنيم، أن استمرار انخفاض سعر الدولار يحتاج إلى انفراجه حقيقة للدولار، بالإضافة إلى الانفراج عن كافة السلع والمنتجات، حتى لا يعود الدولار مرة أخرى.